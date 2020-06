Dawid Murek nowym trenerem w drużynie #VolleyWrocław

Dawid Murek występował w najlepszych klubach PlusLigi (Jastrzębskim Węglu, Skrze Bełchatów, AZS-ie Częstochowa), z którymi wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski. Cztery lata spędził w Panathinaikosie Ateny, rok we włoskiej Modenie. Karierę kończył w Częstochowie, gdzie zapuścił korzenie i ma swój dom. To właśnie z klubem spod Jasnej Góry był najbardziej związany.

W reprezentacji Polski zagrał blisko 300 meczów. Grał na igrzyskach olimpijskich w Atenach (2008), występował z reprezentacją na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, ale urodził się trochę za wcześnie i z żadnej wielkiej imprezy medalu nie przywiózł. Ma za to złoto mistrzostw Europy juniorów (1996) i złoto mistrzostw świata juniorów (1997).

Otrzymałem dobrą propozycję ze strony władz klubu. Długo się nie zastanawiałem. Wiem, że to niecodzienna sytuacja, gdy w jednym klubie pracuje ojciec i córka. Mam nadzieję jednak, że to będzie tylko na plus i wyciągniemy z tego jak najwięcej dla drużyny - mówi Dawid Murek.