Darmowe wakacje w Grecji? „Rodos jest bardziej gościnny niż kiedykolwiek”. Kto może skorzystać z oferty?

Dla kogo wypoczynek w Grecji za darmo? Oferta nie jest skierowana do wszystkich

Darmowe wakacje na Rodos? Ciekawa propozycja greckiego rządu

Przypomnijmy, że pod koniec lipca 2023 roku Grecja zmagała się z niszczycielskimi pożarami. Przebywająca na Rodos Polka tak opisała to, co działo się na wyspie w tym przerażającym czasie:

– Na Rodos nikt nie stracił życia i nie zgłoszono żadnych obrażeń… Rozumiemy, że goście doświadczyli niedogodności, ale z przyjemnością informuję, że Rodos jest bardziej gościnny niż kiedykolwiek. Wyspa powróciła do normalności – ogłosił.

Podczas swojego występu w programie ITV Good Morning Britain, premier Grecji Kyriakos Mitsotakis wyszedł do turystów z propozycją darmowych wakacji na Rodos, przekonując, że na wyspie jest już bezpiecznie:

Vladimir_Timofeev / iStock / Getty Images Plus

– Jest to dla mnie trudna sytuacja, ponieważ Grecję odwiedzam enty raz w życiu, a kocham od zawsze. Poznałam tu wielu ludzi, zaznałam ich gościnności, miałam miejsca, do których lubiłam wracać, a których już nie ma... Czuję smutek, ale również (jak wielokrotnie stwierdziłam) podziw dla służb ratowniczych, pracowników hotelu, dla ludzi, którzy ruszyli swoimi łodziami transportować innych. Grecja jest piękna – informowała.

Dla kogo wypoczynek w Grecji za darmo? Oferta nie jest skierowana do wszystkich

Propozycja została skierowana w stronę turystów, którzy z powodu niebezpieczeństwa musieli przerwać swoje urlopy i opuścić Rodos. W zamian za to mogą oni powrócić do Grecji i skorzystać z opcji darmowego wypoczynku, który miałby potrwać tydzień (wiosną lub jesienią 2024 roku). Chociaż szczegóły pomysłu nie są jeszcze znane, zainteresowanie będzie raczej spore – jak poinformowało BBC, pod koniec lipca z kraju ewakuowano ok. 20 tys. turystów.