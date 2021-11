Darmowe szczepienia przeciwko grypie: czy we Wrocławiu można się już szczepić?

23 listopada minister zdrowia podpisał rozporządzenie, dzięki któremu prawo do darmowego szczepienia przeciw grypie mają wszyscy powyżej 18 roku życia . Jednak we Wrocławiu szczepionek z “bezpłatnej” puli jeszcze nie ma.

Szczepionki przeciw grypie są już dostępne we Wrocławiu, ale na zapowiadane przez rząd bezpłatne preparaty trzeba jeszcze poczekać. Dotychczas prawo do bezpłatnego szczepienia mieli m.in.:

- Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie na przyszłość – póki co jednak nie mamy informacji, kiedy te darmowe szczepionki będą dostępne w punktach szczepień. Natomiast liczę – że jak tylko się to stanie – będzie to możliwe również w aptekach - ocenia nowelizację Ministerstwa Zdrowia prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz.

Farmaceuta dodaje, że dostępność szczepionek z wcześniejszej, płatnej puli, jest dobra: - Co umożliwia zaszczepienie się praktycznie od razu - jeszcze na początku grudnia, a więc przed szczytem zachorowań i przed okresem świątecznym. Tak, aby Święta były pełne radości i spotkań z bliskimi, a nie zostały pokrzyżowane grypą - mówi Marcin Repelewicz.

Na ministerialnej liście placówek wykonujących szczepienia przeciw grypie jest kilkadziesiąt punktów we Wrocławiu: przychodni, NZOZ-ów, szpital, praktyk lekarskich. W Dolmedzie terminy dostępne są praktycznie na następny dzień, a koszt szczepienia z wcześniejszą kwalifikacją lekarską to 80 zł. Wiele szpitali wrocławskich jeszcze nie może pozwolić sobie na szczepienia osób zewnątrz, bo realizują rozpoczęte wcześniej szczepienia osób, którym ministerstwo dało pierwszeństwo.