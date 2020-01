Darmowe bilety lotnicze. Nietypowa akcja policji

Być może taka osoba funkcjonuje gdzieś w społeczeństwie, a okoliczni mieszkańcy nie znają jej przeszłości kryminalnej. Dzięki tym biletom chcemy przybliżyć ich sylwetki. Liczymy na to, że nietypowa forma akcji spowoduje, że wiele osób zobaczy ich twarze, pozna personalia. Być może przyśpieszy to nasze poszukiwania

Bilety od policji otrzymają osoby, które od lat poszukiwane. Ma być to sposób na zwrócenie uwagi ludzi i dotarcie do jak najszerszego grona osób, które być może pomogą w ujęciu przestępców.

Poszukiwany 5 sierpnia 2003 r. w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi mężczyznami, oddał z dwóch egzemplarzy broni palnej kilka strzałów w kierunku innego mężczyzny z zamiarem pozbawienia go życia. W wyniku odniesionych obrażeń ofiara zmarła. Poszukiwanemu zarzucono również to, że w okresie od marca 1998 r. do czerwca 1998 r. działając z innymi osobami w Polsce oraz w Szwecji nakłonił obywatelki polskie do prostytucji, pomagał im w tym procederze oraz czerpał z tego tytułu korzyści."

Zabłocki poszukiwany jest od 17 lat, więc jego wizerunek na pewno się zmienił, ale policja ma nadzieję, że ktoś go rozpozna i zgłosi się do nich z informacją na temat miejsca jego przebywania. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

Seria ma być kontynuowana. Wkrótce swoje bilety do więzienia otrzymają także inni poszukiwani.