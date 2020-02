DARMOWE BADANIA dla palaczy. Zbadaj się w ramach kampanii Płuca Polski

Jak wygląda takie badanie? Trwa ono zaledwie kilka minut i polega na monitorowaniu wdychanego i wydychanego powietrza. Badany oddycha w tym czasie przez specjalny ustnik podłączony do aparatu spirometrycznego. Badanie przeprowadzają pielęgniarki.

Człowiek chory na POChP to osoba, której brakuje powietrza. Często wysiłek, który dla zwykłego człowieka nie podlega żadnej refleksji, ponieważ jest dobrze tolerowany np. wchodzenie po schodach, mycie się, ubieranie, u chorego na POChP powodują zadyszkę. Dolegliwości te są już obecne we wczesnych stadiach choroby. Oznacza to, że nie trzeba mieć bardzo zaawansowanej choroby, żeby odczuwać jej objawy” - komentuje prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, ekspert kampanii Płuca Polski.