Za kilka tygodni minie piętnaście lat od wyroku, a on wciąż ma do odsiedzenia przeszło 2 lata więzienia z 2,5 letniej kary. Przeczytajcie szczegóły tej sprawy!

Jeśli gangster nie trafi za kratki do końca grudnia, nigdy już nie pójdzie do więzienia za udział w gangu, który terroryzował Wrocław w latach 90. Bo po 15 latach „wykonanie kary” przedawnia się.Gang powstał na początku lat 90. Tworzyli go m. in. byli sportowcy. Sam Leszek C. to dawny Mistrz Polski w boksie. Grupa rządziła we wrocławskim półświatku. Ochraniała lokale i agencje towarzyskie. Stała za handlem narkotykami, kradzieżami samochodów. Głośno było o tym jak wojowała z innymi gangami. Nie tylko z Wrocławia. „Sołtys” został uznany za winnego udziału w tej grupie i nielegalnego posiadania broni. W swoim domu we wsi pod Wrocławiem miał przechowywać broń grupy.Kilka dni po zwolnieniu skazanego okazało się, że to nie był zawał. Jeszcze 8 listopada mężczyzna był znów w więzieniu. Już po zwolnieniu „Sołtysa” przez sąd apelacyjny, powstała opinia biegłego lekarza, że stan zdrowia nie przeszkadza w odsiadce. Drugi argument sądu apelacyjnego za zwolnieniem – opinia biegłego z 7 sierpnia, że „Sołtys” nie powinien być zamykany w więzieniu przynajmniej przez trzy miesiące. Ale ten sam lekarz miesiąc później wydał inną opinię – że siedzieć może. O tej drugiej sąd nie wiedział, bo znajdowała się w aktach innej sprawy.Ale to nie wszystko. Znamy treść notatki policjantów z rozmowy z lekarzami wrocławskiego szpitala przy Borowskiej. „Na pytanie o stan zdrowia (…) jeden z lekarzy oświadczył, że w ich ocenie Janusz S. symuluje” - czytamy w niej. Okoliczności, w jakich powstała notatka, są bardzo ciekawe. Pod koniec sierpnia mężczyzna miał zgłosić się do więzienia, ale tam nie trafił. Wrocławski sąd okręgowy rozesłał za nim list gończy. Miesiąc później – dokładnie 18 września – policjanci zatrzymali Janusza S. Wychodził z mieszkania we Wrocławiu. Zawieźli go do gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji. Tam mężczyzna zasłabł. Trafił do szpitala na Borowską. Po dwóch dniach wypisano go i przewieziono do więzienia. Wtedy to dwaj policjanci rozmawiali z lekarzami i usłyszeć od nich mieli, że „Sołtys” symuluje.Obrońca Janusza S., mecenas Małgorzata Gruszecka, jest pewna, że jej klient nie symuluje. Jest naprawdę schorowany. Miał poważne problemy kardiologiczne, przechodził poważne zabiegi i teraz czeka go kolejny. Wręcz jego życie jest zagrożone. W jej opinii, żeby uniknąć kompromitacji wymiaru sprawiedliwości i przedawnienia wykonania kary, należy zmienić sposób jej wykonywania. Można zamienić więzienie na karę w zawieszeniu albo w ogóle warunkowo umorzyć. Można nawet zobowiązać „Sołtysa”, by co miesiąc wpłacał jakąś sumę pieniędzy na cel społeczny. Mogłoby to trwać nawet dziesięć lat.Ale należałoby przekonać prezydenta do ułaskawienia mężczyzny. „Sołtys” dwa razy prosił o akt łaski. I dwa razy wrocławskie sądy opiniowały taki wniosek negatywnie. Raz wstawiał się za nim ówczesny senator Józef Pinior. Argumentując to m. in. przeszłością „Sołtysa”, który w stanie wojennym miał pomagać działaczom demokratycznej opozycji.Dodajmy, że Janusz S. ma do odsiedzenia jeszcze jeden wyrok – rok i cztery miesiące za udział w oszustwach podatkowych. Ta kara póki co jeszcze się długo nie przedawni. Jest też podejrzanym o kolejne przestępstwo. Zdaniem prokuratury okręgowej, miał uczestniczyć w wyłudzaniu pieniędzy z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. To ostatnie przestępstwo popełnić miał w 2015 roku. Dokładnie tym czasie, kiedy – z pomocą Józefa Piniora – starał się o ułaskawienie.