28 grudnia do Wrocławia przyjedzie 15-20 tysięcy pielgrzymów. Jak miasto jest przygotowane na to wydarzenie?

Stoją już dwa namioty, w których znajdzie się stołówka dla pielgrzymów. Jeden z nich znajduje się na parkingu za Operą Wrocławską, drugi na Pergoli koło Hali Ludowej.Na czas spotkania młodych w naszym mieście zostaną uruchomione specjalne linie tramwajowe.W tym dniu zostaną uruchomione specjalne przewozy wyłącznie dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych przez tramwaje linii T3 i autobusy linii S3 na trasie Dworzec Główny - Hala Stulecia - Dworzec Główny bez postoju na przystankach pośrednich.Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T4 na trasie przejazdu:Uniwersytet Wrocławski – Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - ZOOLinia będzie kursowała z częstotliwością co około 15 minut w godzinach od 16:15 do 17:00 (ostatni kurs z przystanku "Uniwersytet Wrocławski")Dodatkowo w tym dniu zostaną uruchomione specjalne przewozy wyłącznie dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych przez tramwaje linii T3 i autobusy linii S3 na trasie Dworzec Główny - Hala Stulecia - Dworzec Główny bez postoju na przystankach pośrednich.Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T4 na trasie przejazdu:Uniwersytet Wrocławski – Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - ZOOLinia będzie kursowała z częstotliwością co około 10 minut w godzinach od 16:15 do 17:05 (ostatni kurs z przystanku "Uniwersytet Wrocławski")Dodatkowo w tym dniu zostaną uruchomione specjalne przewozy wyłącznie dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych przez tramwaje linii T3 i autobusy linii S3 na trasie Dworzec Główny - Hala Stulecia - Dworzec Główny bez postoju na przystankach pośrednich.Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T4 na trasie przejazdu:Uniwersytet Wrocławski – Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - ZOOLinia będzie kursowała z częstotliwością co około 15 minut w godzinach od 14:00 do 14:45 (ostatni kurs z przystanku "Uniwersytet Wrocławski") oraz w godzinach od 16:20 do 17:05 (ostatni kurs z przystanku "Uniwersytet Wrocławski")Dodatkowo w tym dniu zostaną uruchomione specjalne przewozy wyłącznie dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych przez tramwaje linii T3 i autobusy linii S3 na trasie Dworzec Główny - Hala Stulecia - Dworzec Główny bez postoju na przystankach pośrednich.W tym dniu zostaną uruchomione specjalne przewozy wyłącznie dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych przez tramwaje linii T1 na trasie Dworzec Główny (Stawowa) - Pilczyce bez postoju na przystankach pośrednich.Opłata za przejazd środkami komunikacji zbiorowej (linie normalne), w tym również linią specjalną T4 wynosi 3,40 zł (jednorazowy bilet normalny) oraz 1,70 zł (jednorazowy bilet ulgowy) lub na podstawie biletów czasowych. Uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodych, którzy otrzymają od organizatorów pielgrzymowe plecaki, będą jeździć bezpłatnie autobusami i tramwajami. Kontrolerom wystarczy pokazać plecak pielgrzyma.