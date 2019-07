Czy we wrocławskiej komunikacji miejskiej dalej będzie można płacić zbliżeniowo?

Unijna dyrektywa zakłada, że bowe przepisy, które wejdą w życie we wrześniu, będą zobowiązywały do wprowadzenia numeru PIN nawet przy niektórych transakcjach poniżej 50 zł. Problem w tym, że urządzenia działające we wrocławskim taborze nie pozwalają na wpisanie PIN-u.

Sprawą zajął się reporter Marcin Kruk. Nowe przepisy dotyczące m.in. używania kart płatniczych unijna dyrektywa PSD2 wprowadzi w życie już 14 września. Dokument przewiduje, że nawet płacąc zbliżeniowo, szóstą płatność trzeba będzie potwierdzać numerem PIN. Dyrektywa kładzie nacisk m.in. na bezpieczeństwo transakcji, dlatego od jej wejścia w życie PIN będzie wymagany znacznie częściej. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wyczyszczenia konta przez osobę, która znalazła lub ukradła kartę. Dodatkowo za straty wynikłe z nieautoryzowanych płatności użytkownik karty będzie odpowiadał tylko do wysokości 50 euro, a nie jak dotąd do 150. Oznacza to, że banki i instytucje wydające karty płatnicze częściej będą musiały zwracać pieniądze, które z konta zostały pobrane zbliżeniowo np. za pomocą ukradzionej karty. Czy zatem dalej możliwe będzie płacenie za przejazdy MPK przez przyłożenie karty płatniczej do kasownika? Urządzenia zainstalowane we wrocławskich tramwajach i autobusach nie mają klawiatury. Obsługuje się je za pomocą wyświetlacza dotykowego. Ich oprogramowanie nie pozwala przekroczyć limitu 50 zł, dzięki czemu nie trzeba było do tej pory wprowadzać PIN-u. Dyrektywa wymusza wybiórcze wprowadzanie PIN-u w większości codziennych czynności, przy których do tej pory wystarczyło zbliżyć kartę. Jednak rozporządzenie uzupełniające z listopada 2017 r. do dyrektywy PSD2 dopuszcza wyjątki. W artykule 12 tego dokumentu jest zapis, że dostawcy usług płatniczych mogą nie stosować silnego uwierzytelniania klienta – czyli obowiązku wprowadzenia PIN – dla elektronicznej płatności w terminalu samoobsługowym służącym do regulowania opłat za przejazd lub opłat za postój. polecane: FLESZ: W polskich aptekach brakuje leków. Kiedy kryzys się skończy? Wideo