Czy warto wiązać swoje plany zawodowe ze sportem?

Studia Sport+, bo o nich mowa, to specyficzny kierunek. I to nie tylko dlatego, że w „szkolnej ławie” możesz siedzieć obok sportowców, trenerów, kierowników drużyn czy dziennikarzy i wymieniać się z nimi spostrzeżeniami jak student ze studentem. – To jedyny kierunek pomyślany w taki sposób, by podnosić profesjonalne kompetencje, wspomagać karierę poprzez budowanie siatki kontaktów, a jednocześnie zorganizować naukę w możliwie najdogodniejszy i najbardziej efektywny sposób – tłumaczy dr Łukasz Panfil, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu (WSZiC) we Wrocławiu i twórca koncepcji „Nowy wymiar edukacji dla sportu” zgodnie z którą organizowane są studia Sport+. – Wiemy, co jest istotne, by nasi studenci uzyskiwali w przyszłości wymierne efekty w tej dziedzinie i właśnie dlatego nasz plan różni się od tych, które oferują inne uczelnie – podkreśla dr Panfil.

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu jest podnoszenie jakości sportu poprzez kształcenie i dokształcanie kadr, które już w nim funkcjonują lub dopiero chcą funkcjonować. – Ludzie sportu (m.in. sportowcy, trenerzy, menedżerowie, działacze, organizatorzy, specjaliści marketingu sportowego) to specyficzna grupa, która zdecydowaną większość swojego czasu, włącznie z weekendami, poświęca na sport. Dlatego stworzyliśmy studia, które z jednej strony są wartościowe merytorycznie i atrakcyjne w swojej formie, a z drugiej – ich podjęcie nie koliduje z treningami, czy imprezami sportowymi, wokół których zorganizowane jest życie zawodowe ludzi związanych ze sportem – tłumaczy rektor WSZiC. – Do tego doszło moje osobiste przekonanie o tym, że jeśli ktoś ma się nauczyć, to musi chcieć się uczyć. A żeby chciał się uczyć, wiedza powinna być przekazywana w atrakcyjny sposób, oparty o praktyczne zajęcia. Musi też widzieć, że ta wiedza faktycznie mu się przydaje – przekonuje dr Panfil.

Jak zatem zorganizowane są studia?

• Tylko 17 dni w roku to nauka, która odbywa się „w murach uczelni”. A ta, jak na ukierunkowaną na sport przystało, mieści się na wrocławskim Stadionie Wrocław (w salach Centrum Konferencyjno-Eventowego). W roku mamy zatem pięć zjazdów poniedziałkowych – jednodniowych, dwa zjazdy pięciodniowe – po jednym na semestr, jeden zjazd weekendowy na początku roku. Tym samym wszystkie pozostałe weekendy są wolne.

• 60% zajęć to nowoczesny e-learning (m.in. w formie webinarów – grupowych zajęć online) oraz praktyki i warsztaty w klubach, związkach i firmach sportowych.

• Poza przedmiotami stricte związanymi z kierunkiem „Sport+” (w ramach różnych specjalności) w programie ujęta jest cała ścieżka modułów rozwijających niezbędne kompetencje społeczne i zawodowe (m.in. trening mentalny, przywództwo, sztuka autoprezentacji, przedsiębiorczość i modelowanie biznesu).

Kierunek Sport+ wybrały już setki osób z całej Polski, zdecydowana większość to sportowcy i ludzie związani na różnych poziomach ze sportem zawodowym. Biorąc pod uwagę sam Wrocław i tylko okres ostatnich 3 lat, znajdziemy wśród nich: trzech analityków w klubach ekstraklasy i I-ligowych, dwie koszykarki grające na poziomie reprezentacji, kilku trenerów pracujących z dziećmi, właściciela szkółki piłkarskiej, właścicieli firmy zajmującej się przygotowaniem motorycznym, a także biznesmenów prowadzących firmy w obszarach związanych ze sportem. – A to tylko kilka przykładów karier naszych studentów, które jednak bardzo dobitnie pokazują, jak zróżnicowane szanse daje ten obszar – podkreśla dr Łukasz Panfil. – Właśnie dlatego jedną z unikalnych możliwości, jakie staramy się tworzyć na naszej uczelni, jest nawiązywanie szerokich kontaktów w świecie profesjonalnego sportu i wymiana doświadczeń między studentami. Szczycimy się tym, że ¾ naszych studentów i absolwentów pracuje lub zaczyna pracę w sporcie – dodaje.

Czy zatem warto wiązać swoje życie zawodowe ze sportem? Oczywiście, że tak! Jak rzadko która dziedzina umożliwia łączenia pasji z pracą zawodową, stwarzając jednocześnie mnóstwo możliwości.

