Czy w tym roku szkoły będą organizować półkolonie? Sprawdziliśmy

Letnie obozy i kolonie będą mogły się w tym roku odbyć, ale pod wieloma warunkami. Organizatorów to nie zniechęca i intensywnie przygotowują się do pierwszych turnusów. A co ze szkolnymi półkoloniami? Przeczytajcie poniżej.

W drugiej połowie maja minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że jeśli sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać, jego resort do połowy czerwca przygotuje rekomendacje dotyczące letniego wypoczynku dzieci na koloniach i obozach. Tymczasem taka zgoda została wydana już na fali ostatniego etapu odmrażania. Są już także wytyczne, w jaki sposób taki wypoczynek organizować, aby ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Czytaj także Kolonie i obozy dla dzieci w czasie epidemii koronawirusa [ZASADY, WYTYCZNE] Wiele dzieci z Wrocławia każdego roku korzystało również z organizowanych przez szkoły półkolonii. Takie zajęcia trwają często podczas godzin pracy rodziców. Dzieci mają wypełniony czas, zapewnioną opiekę i wyżywienie.

W tym roku jednak zainteresowanie rodziców takimi zajęciami jest - według ratusza - mniejsze. Szkoły w tej chwili zgłosiły kilka tysięcy dzieci, chcących uczestniczyć w półkoloniach, a nie kilkanaście tysięcy, jak to było w poprzednich latach. Poprosiliśmy szkoły, żeby jeszcze raz przyjrzały się sytuacji i sprawdziły zainteresowanie. Półkolonie będą na pewno i szkoły przynajmniej częściowo przygotowują się do organizowania półkolonii, tylko jest pytanie, w jakim stopniu rodzice będą tym zainteresowani - tłumaczy Anna Bytońska z wrocławskiego ratusza. Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku): Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).

Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu.

Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).

Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.

Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.

Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.

Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz. Realizacja programu: Program kolonii, obozu powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.

Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

Codzienne trzeba dezynfekować powierzchni dotykowe – poręcze, klamki, blaty, włączniki.

Bieżąca dezynfekcję toalet.

Organizator powinien mieć możliwość szybkiego uzupełnienia kadry.