Czy w Siechnicach walczą z gradem też w nocy? Nocne strzelanie bada policja

Szacuje się, że działko przeciwgradowe emituje hałas nawet do 130 dB, czyli tyle, co wybuchy fajerwerków, albo startujący myśliwiec. Dodatkowo, jeśli dźwięk ten wytwarzany jest w nocy i odbijany przez okoliczne budynki, efekt może być bardzo uciążliwy dla mieszkańców.

- Taki czyn musi stać w sprzeczności z normami obowiązującymi w społeczeństwie. Patrol policji przyjeżdża na wezwanie konkretnej osoby, której hałas przeszkadza i która występuje z imienia i nazwiska. Funkcjonariusz przybyły na miejsce opisuje dokładnie, co zastał, jakie to były dźwięki. Zgłaszający musi wyrazić zgodę na wzięcie udziału w ewentualnym postępowaniu - tłumaczy st. sierż. Dariusz Rajski.

Patrol policji może wystawić mandat do kwoty 500zł lub skierować sprawę do sądu. Dodatkowym ryzykiem, jakie podejmuje osoba emitująca hałas w nocy, są cywilne pozwy, jakie mogą być składane przez okolicznych mieszkańców.

Jacek Gierczak, kierownik wydziału środowiska Urzędu Miasta w Siechnicach, przyznaje, że do nich także spływają skargi na uciążliwości związane z działkiem przeciwgradowym. Urząd prowadzi obecnie rozmowy z PPO Siechnice, współpracuje także z innymi instytucjami, aby po pierwsze otrzymać jasną informację odnośnie obowiązujących przepisów, a po drugie dowiedzieć się, jakie badania naukowe były do tej pory wykonywane w tym zakresie i co można z nich odnieść do siechnickiego przypadku. Konkrety, kiedy się pojawią, będą publikowane na stronie Urzędu.