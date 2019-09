Czy turnusy rehabilitacyjne są szansą na szybki powrót do sprawności?

Czy możliwe jest, aby po udarze mózgu, zawale serca, wypadku, czy po zabiegu operacyjnym wrócić do sprawności? Co robić w sytuacji, gdy czas oczekiwania na refundowane leczenie jest zbyt odległy i nie daje nadziei na szybki powrót do zdrowia? Specjaliści, rehabilitanci i fizjoterapeuci zgodnie podkreślają, że powrót do sprawności jest możliwy, ale zależy od tego, jak szybko rozpoczniemy rehabilitację. Często jednak to nie tylko bliskie nam osoby potrzebują pomocy, ale i my sami oczekujemy wsparcia.

Ośrodki prowadzące rehabilitacje pacjentów ograniczone są limitami świadczeń. W związku z tym pacjenci wpisywani są w niekończące się kolejki oczekujących. W tym przypadku, realną szansą na wczesne podjęcie rehabilitacji, są m.in. turnusy rehabilitacyjne oferowane przez specjalistyczne ośrodki medyczne. Turnusy rehabilitacyjne skierowane są zarówno do osób przewlekle chorych, jak również tych, które w wyniku zabiegu operacyjnego, nagłego urazu lub choroby, wymagają natychmiastowej rehabilitacji. Niewątpliwą zaletą takiego programu leczenia jest indywidualnie ustalany pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, okres ich trwania oraz pełna opieka specjalistów różnych dziecin medycyny, m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów czy logopedów . Zapewnienie opieki w takiej formie umożliwia pacjentom powrót do dawnej sprawności, poprawia jakość życia, ale też stwarza odpowiednie warunki i komfort leczenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze ośrodka rehabilitacyjnego? Podstawą efektywnego leczenia i rehabilitacji są przede wszystkim specjaliści, a właściwie ich wiedza i doświadczenie, z których wynikają metody fizjoterapeutyczne, jakimi pracują z pacjentami. Już nie tylko zagraniczne, ale i polskie ośrodki medyczne,są w stanie zapewnić swoim pacjentom innowacyjne metody fizjoterapeutyczne jak manipulacja powięziowa FDM, terapia PNF w basenie rehabilitacyjnym oraz dostęp do takich zabiegów jak m.in. głęboka oscylacja, fala uderzeniowa, czy krioterapia ogólnoustrojowa. W procesie rekonwalescencji, oprócz odpowiednio dobranego pakietu zabiegów rehabilitacyjnych, ważne jest zapewnienie pacjentom pełnego komfortu, ale też wsparcia skierowanego do ich rodzin i bliskich. Jedną z takich placówek, która od wielu lat zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami i ich bliskimi, jest wrocławski szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny Vratislavia Medica. Najczęściej wsparciem objęci są pacjenci po udarze mózgu, zabiegach ortopedycznych, operacjach, po urazach i przeciążeniach narządu ruchu oraz po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych, u których w procesie rehabilitacji każdy dzień ma ogromne znaczenie. - Do turnusów rehabilitacyjnych kwalifikowani są pacjenci w stabilnym stanie zdrowia, w logicznym kontakcie z otoczeniem, reagujący na polecenia specjalistów oraz nie wymagający opieki paliatywnej – wyjaśnia dr Jerzy Górecki, dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu Vratislavia Medica. Dzięki fizjoterapii prowadzonej u osób przewlekle chorych często udaje się osiągnąć poprawę ogólnej wydolności organizmu, co ma olbrzymie znaczenie u osób pozostających pod opieką bliskich. - Rehabilitacja zmniejsza ryzyko zachorowalności na zapalenie płuc, poprawia wydolność układu krążenia oraz pracę przewodu pokarmowego – tłumaczy dr Jerzy Górecki.- Ponadto, dla wielu pacjentów, zarówno tych czasowo potrzebujących pomocy jak również przewlekle zmagających się z chorobami, zmiana otoczenia może stanowić pozytywny bodziec poprawiający nastrój, a dzięki rozmowom z innymi pacjentami, mogą w pewnym stopniu ulec poprawie funkcje poznawcze. Im szybciej przystąpimy do działania, tym większe prawdopodobieństwo, że uda nam się uzyskać satysfakcjonujące efekty terapeutyczne.