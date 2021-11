Czy to już koniec z paczkomatozą? Będzie współpraca Wrocławia i Inpostu

E-commerce, czyli handel za pośrednictwem internetu, to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W 2020 roku firma InPost dostarczyła 247,2 mln paczek w całej Polsce. We Wrocławiu paczkomatów jest już 311, a w planie jest kolejne 100 automatów, które staną na terenie miasta.

Zasad stawiania paczkomatów w przestrzeni publicznej nie reguluje prawo budowlane, więc operatorzy mogą montować maszyny dosłownie wszędzie, co niejednokrotnie budziło kontrowersje również we Wrocławiu. To ma się wkrótce zmienić.