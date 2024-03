Czy spadnie dzisiaj (19.03) śnieg we Wrocławiu? Prognoza pogody na najbliższe dni Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Kiedy można spodziewać się śniegu we Wrocławiu? Czy dzisiaj, 19.03 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają lepić bałwany, innym odechciewa się wstawać z łóżka, gdy muszą ubrać zimową kurtkę. Najgorzej mają jednak kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Sprawdź prognozę pogody we wtorek we Wrocławiu. Zobaczysz tu także prognozę na kolejne dni.