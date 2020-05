Czy rowerzysta może jechać drogą, gdy obok jest ścieżka? Najważniejsze z zasad

- z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające), - z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, - co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. [polecane]20065853[/polecane]

Piotr Krzyżanowski/zdjęcie ilustracyjne