Czy rowerzyści mogą jechać obok siebie po ulicy?

Wyjątek zawarty w punkcie 3a precyzuje, że, dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Co do zasady zatem rowerzyści nie mogą jeździć obok siebie. Przepisy nie są precyzyjne i nie wskazują nie precyzują jednak co oznacza wspomniana wyjątkowa sytuacja. Jeśli za rowerzystami jadą samochody i jest prawdopodobieństwo, że zechcą wyprzedzać, rowerzyści powinni jechać jeden za drugim!