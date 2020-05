Czy przez koronawirusa zabiorą ci 500 plus? Przeczytaj koniecznie!

Prezydent Andrzej Duda apele do bogatych Polaków, by sami rezygnowali z 500 plus, politycy - i to nie tylko opozycyjni - wyrażają obawy, że miliardy złotych pompowane przez rząd w walkę z koronawirusem nie doprowadzą do braku w kasie państwa pieniędzy na emerytury, renty i programy socjalne takie jak Rodzina 500 plus. Choć minister pracy i premier deklarują raz za razem, że pieniędzy nie zabraknie, to jednak deklaracje nie zawsze w przeszłości miały pokrycie w faktach, zwłaszcza gdy muszą mieć pokrycie w kasie.

Poza wypowiedziami polityków, niepokój wśród osób pobierających świadczenie 500 plus spotęgowały też przypadki wezwania do zwrotu pieniędzy ze strony wypłacających je samorządów - szczególnie w gminach zachodniej Polski. Stało się tak za sprawą orzeczenia Federalnego Trybunału Finansowego (BFH) w Monachium, który stwierdził, że niezgodne z prawem jest jednoczesne pobieranie 500 plus w Polsce tzw. Kindergeld w Niemczech.