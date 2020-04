Czy przedszkola we Wrocławiu będą otwarte? Oj, może być problem, bo nauczyciele nie chcą pracować w czasie epidemii

Przedszkola i żłobki mogą wznowić funkcjonowanie od 6 maja - ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki. Ale czy wznowią? Przeczytajcie, jakie mogą być problemy...

Szanse na to maleją, bo nauczyciele nie chcą słyszeć o pracy w czasie epidemii. Związek Nauczycielstwa Polskiego pisze list do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, by ten nie uruchamiał jeszcze wrocławskich przedszkoli i żłobków. Sam prezydent przyznaje, że nie wie jaką decyzję podjąć. - Potrzebny jest kompromis - mówi Sutryk. Zgodnie z decyzją premiera, każda gmina sama ma zdecydować o terminie i warunkach otwarcia swoich placówek. Dyrektorzy przedszkoli we Wrocławiu już zbierają od rodziców deklaracje, którzy z nich chcą wrócić do pracy i posłać swoje pociechy do placówek od 6 maja. - Większość deklaruje chęć powrotu. Tymczasem mogę stworzyć jedną, może dwie grupy. Nie mam więcej nauczycieli. Nie mogą pracować z różnych względów, czy to zdrowotnych, czy rodzinnych - mówi dyrektorka jednego z przedszkoli na wrocławskim Śródmieściu.

Wielu przedszkolnych nauczycieli ma swoje dzieci i korzysta z zasiłku opiekuńczego, zajmując się nimi w domach. Oni do pracy od 6 maja nie wrócą, bo wciąż zamknięte będą szkoły. Ale nie tylko o to chodzi. Nauczyciele zwyczajnie nie chcą ryzykować zdrowiem i życiem i nie zamierzają wracać do pracy podczas epidemii. Zwłaszcza, że nie przedstawiono żadnych szczegółowych wytycznych dotyczących tego jak mają zapewnić dzieciom i sobie bezpieczeństwo. Wrocławscy nauczyciele obawiają się, że prezydent Jacek Sutryk każe im wracać do pracy w sytuacji, kiedy nic do tego powrotu nie jest przygotowane. - Do tej pory prezydent rozmawiał z nami i można powiedzieć, że Wrocław stał oświatą. Ale teraz to, co się robi, to jest bezkrytyczne wykonywanie poleceń. Strach padł na na ludzi, jest masa problemów. Nauczyciele bardzo obawiają się takiego powrotu - żali się portalowi GazetaWroclawska.pl Mirosława Chodubska, prezes dolnośląskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przypuszcza, że Jacek Sutryk nakaże otworzyć przedszkola i żłobki.

- Wiem, że są naciski rodziców, bo zasiłki opiekuńcze są tylko do 3 maja. Ale które dzieci mają być przyjmowane? Jakie środki bezpieczeństwa organ prowadzący, czyli samorząd powinien przygotować? Czy będą maseczki, czy rękawiczki i dla kogo? Dla nauczycieli? Dzieciom mają też kazać siedzieć w maseczkach? Jak miałyby zachować się w tych maseczkach w stołówce? Ile dzieci miałoby być w sali - wylicza pytania Chodubska. I dodaje, że nauczyciele dopytują w ZNP o szczegóły przepisów, a tych jeszcze nik nie widział. Mirosława Chodubska zapowiada, że po jutrzejszych rozmowach w ZNP wrocławscy nauczyciele prawdopodobnie napiszą do prezydenta Wrocławia pismo, przedstawiające ich stanowisko. ZNP napisał już do ministra edukacji prośbę o badanie pod kątem obecności koronawirusa wszystkich nauczycieli, którzy 6 maja wrócą do pracy. Wstępne wytyczne rządu mówią o tym, że do przedszkoli i żłobków w pierwszej kolejności mogłyby wracać dzieci rodziców pracujących, szczególnie w służbie zdrowia i w zawodach oraz zakładach związanych ze zwalczaniem epidemii. Samorządy mają zapewnić środki ochrony w przedszkolach i żłobkach, a ich dyrektorzy powinni unikać rotacji nauczycieli i pracowników, a także zatrudniania osób starszych niż 60 lat. W żłobkach natomiast powinno być izolatorium. Nie ma w zaleceniach rządu mowy o tym, ile dzieci powinno być w sali czy na stołówce.

Jeśli samorządy uznają, że sytuacja epidemiczna na to nie pozwala, placówki oświatowe mogą pozostać zamknięte. Jeśli jednak faktycznie samorządy nie otworzą przedszkoli i żłobków, to one będą wypłacać to zasiłki opiekuńcze. W środę wieczorem Jacek Sutryk zapewnił, że "rozumie i rodziców, i nauczycieli", ale nie chciał powiedzieć, jaką podejmie decyzję. Dodał też, że wcale nie chodzi o pieniądze, które musiałby wydać z miejskiej kasy na zasiłki dla rodziców. Na koniec stwierdził, że swoją decyzją będzie chciał odciążyć rodziców, którzy są już zmęczeni epidemią.

Do wrocławskich żłobków zapisanych jest prawie 7000 dzieci. Do przedszkoli - 16000.

