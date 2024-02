Czy Polacy zadłużają się na Walentynki? Wpływ dnia zakochanych na wydatki Polaków

Presja, aby wydawać pieniądze na prezent walentynkowy, jaką odczuwa wiele osób potrafi pchnąć niektórych nawet do zaciągnięcia kredytu. Badania The European pokazują, że aż 21% millenialsów byłoby w stanie zadłużyć się na karcie kredytowej, by zadowolić drugą połówkę. Co więcej aż 19% z nich uważa, że ich partner opuści ich, jeżeli nie spełnią oczekiwań dotyczących prezentów.