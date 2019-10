Czy paragony z niektórych supermarketów mogą powodować raka? Przeczytaj!

Tylko w jednej z nich wynik był poniżej niebezpiecznej wartości - informuje "Solidarność".

- Liczba zachorowań na choroby cywilizacyjne niestety rośnie. W przyszłości prawdopodobnie co trzecia osoba zachoruje na nowotwór. Bisfenol cieszy się niezwykłą popularnością w przemyśle, chociażby właśnie przy drukowaniu paragonów. Jesteśmy więc narażeni na działanie tej substancji. Każdy z nas, klienci i pracownicy sklepów są narażeni na działanie bisfenolu. Może on przedostać się do organizmu doustnie, wziewnie i doskórnie - mówiła dr Aleksandra Rutkowska, autorka stanowiska Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego dotyczącego narażenia ludzi na substancje endokrynnie czynne, prezes DetoxED. - Bisfenol A nie jest substancją toksyczną, jest substancją endokrynną. Więc skutków jego działania nie zobaczymy od razu. Efekt działania tej substancji zależy chociażby od długości narażenia na jego działanie - dodała.