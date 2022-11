Czy ogólnopolska sieć marketów Dino naciągnęła klientów na "promocję"? Czy po prostu nie wie, że Masło Gostyńskie zmieniło gramaturę?

Masło z Gostynia do niedawna było produkowane w gramaturze 250 gram w przeciwności do innych, które od dawna przeszły na 200 gramową produkcję. Sieć Dino jednak nie zauważyła zmiany gramatury i w dniu 18.11.2022 zrobiła "promocję" na to pyszne masełko.

Gramatura Masła Gostyńskiego Anna Ickiewicz

Na promocyjnej etykiecie możemy przeczytać, że masło kupimy w cenie 29,96 zł za kilogram, jednak to nie jest prawda. W Dino znajdziemy etykietę, że tak właśnie kosztuje, jednak kupując ten towar zauważamy, że masło nie ma 250 g tylko 200 g. To daje nam prosty rachunek 7,49x5 (bo jest tylko 200g) daje nam cenę 37,45 za kilogram, czyli więcej niż zapłacimy za inne masła bez promocji. Wielu naszych czytelników dało się nabrać na tą pseudo promocję. Czy to wina marketingowców z dyskontu Dino czy ich nieuwaga?