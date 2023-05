Czy na Zamku Grodziec jest podziemny tunel prowadzący do Złotoryi? Dowiemy się tego po badaniach archeologicznych, które właśnie się zaczęły Alina Gierak

Zamek Grodziec na Dolnym Śląsku, średniowieczna warownia, zbudowana na wygasłym wulkanie, to zabytek, który może rozpalać wyobraźnię. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tajemniczych tunelach czy skarbach ukrytych w ścianach. Będzie okazja do dowiedzenia się, jak jest naprawdę. W zamku rozpoczęły się badania archeologiczne. Pierwsze odkrycia są intrygujące. Przeczytajcie o nich poniżej i zobaczcie zdjęcia w galerii.