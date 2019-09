Czy łatwiej i szybciej zdasz egzamin na prawo jazdy pod Wrocławiem? Milicz, Oława, Oleśnica czekają

- Otwieranie filii do nasz zamysł, który w przypadku Oleśnicy mocno stymulowany był przez burmistrza Oleśnicy, który argumentował, by zbliżyć usługi publiczne do mieszkańców – mówi Tomasz Smolarz, dyrektor wrocławskiego WORD-u. Już od lipca 2018 r. prawo jazdy można zdobyć w Miliczu, gdzie swoją filię otworzył jeleniogórski WORD.

Otwieranie ośrodków poza dużymi miastami to dla WORD-ów sposób na pozyskiwanie klientów . Klienci natomiast chętnie wyjeżdżają do mniejszego miasta, ponieważ tam jest znacznie łatwiej zdać egzamin i otrzymać upragnione prawo jazdy .

Filia w Oławie od początku działa wg standardów, które obowiązkowe staną się dopiero od stycznia przyszłego roku. Egzaminy praktyczne trwają 50 minut, a egzaminowani przychodzą pojedynczo na określoną godzinę, a nie jak do tej pory całą grupą, w obrębie której ustalana była kolejność.

Ośrodki egzaminacyjne poza wielkimi miastami cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ zdać w nich „prawko” jest po prostu łatwiej: - Analizy wskazują, że głównym powodem niezdania egzaminu jest stres. Egzamin przeprowadzany blisko domu jest mniej stresujący. Można robić kurs na prawo jazdy na tych ulicach, które zna, a potem tam egzamin zdawać – uważa Smolarz, ale też dodaje: - Z perspektywy WORD jest to pozyskanie klientów, bo liczmy, że będą przyjeżdżać do nas osoby z ościennych regionów. Np. do tej pory mieszkańcy Brzegu jeździli 40 kilometrów do Opola, bo to ich województwo. Jednak teraz mogą korzystać z filii w Oławie, do której mają tylko 15 km.