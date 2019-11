Czy kierowcy będą mieli problemy na granicy polsko-czeskiej? Przeczytaj!

Okazuje się, że połowa polskich ciężarówek (pojazdów powyżej 3,5 tony) nie jest na to gotowa. Istnieje ryzyko, że na polsko-czeskiej granicy dojdzie do totalnego paraliżu.

Choć z badań wynika, że pond 90 proc. przewoźników wie o konieczności zarejestrowania i zainstalowania nowego urządzenia pokładowego, to do 20 listopada br. zrobiło to 53 tys. polskich ciężarówek, a 65 tys. pojazdów nadal nie zostało zgłoszonych przez przewoźników.

Większość z nich liczy na zarejestrowanie się podczas pierwszej podróży do Czech. Warto jednak pamiętać, że szacunkowy czas oczekiwania może wynieść nawet 10 godzin, a korek ciężarówek oczekujących na wjazd do Czech może osiągnąć długość kilkunastu, a może nawet i kilkudziesięciu, kilometrów. To może skuteczni sparaliżować ruch na przejściach granicznych.