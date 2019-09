Czy kawa jest dobra na każdą okazję? Poznaj odpowiedź i ofertę firmy Coffee Break!

Czy kawa jest dobrym dodatkiem do każdego wydarzenia, które chcemy zorganizować? Naszym zdaniem tak – zwłaszcza jeżeli mówimy o wspaniale podanej kawie naprawdę wysokiej jakości. Dlatego dzisiaj przedstawimy Wam ofertę Coffee Break – firmy, które oferuje swoje usługi na terenie całej Europy, odwiedza różnego rodzaju eventy oraz oferuje Twoim gościom pyszną kawę, która na pewno przypadnie im do gustu!

Czemu jednak kawa jest takim dobrym rozwiązaniem? Powodów jest przynajmniej kilka. Dużym plusem jest fakt, że coraz większa liczba osób stawia na kawę, lecz wysokiej jakości. Wielu zapomniało już o piciu kawy rozpuszczanej lub tak popularnej kawy parzonej. Obecnie ceni się nie tylko wysokiej jakości ziarna, lecz również dodatki, takie jak różnego rodzaju mleka (owsiane, kokosowe, bez laktozy itd.). Sama kawa też oczywiście dodaje energii, więc jest dobrym rozwiązaniem na wesela, szkolenia czy konferencje – jednym słowem wszędzie tam, gdzie wskazana jest chwila odpoczynku połączona z zastrzykiem energii do dalszego działania. Kawa będzie pasowała do niej idealnie! Nie można nie wspomnieć też o tym, że coraz większa liczba osób interesuje się kawą czy jej przyrządzaniem – tutaj najlepszym przykładem wydaje się np. parzenie kawy w dripperze V60 – jeżeli nigdy o nim nie słyszałeś, koniecznie o nim przeczytaj. To najlepiej uświadamia nas o tym, jaki świat kawy może być rozbudowany i zaskakujący!

Z tego właśnie powodu dobrze sprawdzi się barista na targach – jest to miejsce, gdzie chcemy przyciągnąć do nas jak największą liczbę osób potencjalnie zainteresowanych naszą ofertą. Co jednak przyciągnie ich tak mocno, jak znakomita kawa? Do tego firmowe kubki lub nawet logo naszej firmy na każdej z kaw – takie opcje są możliwe! Dzięki temu nie tylko przyciągniemy większą liczbę osób, lecz również wypromujemy się na całym wydarzeniu. Jeżeli kawa będzie znakomita – a taką oferuje firma Coffee Break – na pewno wielu bardzo szybko się dowie, gdzie powinni się po nią udać. A jednocześnie na pewno wtedy zainteresują się ofertą Twojej firmy.

Coffee Break to jednak nie tylko oferta baristyczna, lecz również barmańska – można zdecydować się m.in. na drink bar na wesele – to kolejna z usług, która staje się bardzo popularna. Barista na weselu sprawdzi się równie dobrze, lecz kolorowe, niekoniecznie alkoholowe, drinki na pewno równie wielu przypadną do gustu. Będzie to znakomita odskocznia od zabawy, ale również od mocnych alkoholi. Zadowoleni będą nie tylko kierowcy czy część kobiet, ale również najmłodsi, którzy będą mogli cieszyć się tak wspaniałymi drinkami bez alkoholu! Barman na weselu może również zdecydować się na pokaz czy opowiadać o swojej pracy i metodach lub składnikach, których używa. Na pewno zainteresuje to przynajmniej część osób, dzięki czemu rozmowy będą toczyć się naprawdę długo. Samo oczekiwania na drinka będzie również idealną opcją na odpoczynek czy poznania nowych osób.

Jeżeli chcemy wzbudzić naprawdę olbrzymie zainteresowanie, warto w takich przypadkach zdecydować się na wspomniane pokazy barmańskie. Żonglowanie butelkami i robienie drinków jest czymś naprawdę niesamowitym i gwarantujemy, że przyciągnie to uwagę olbrzymiej ilości osób. Taka opcja sprawdzi się zarówno na weselu, gdzie będzie to dodatkowo atrakcja dla gości, nie inaczej będzie na innych imprezach, gdzie będzie zależało nam na tym, by zwrócić na siebie uwagę.

Coffee Break oferuje jednak znacznie więcej – na pewno wielu zainteresują nie tylko opcja kursów baristycznych, ale również kursów barmańskich. Oferowane są one zarówno we Wrocławiu, jak i Opolu. Obie opcje będą idealne dla dwóch różnych grup klientów. Pierwsza z nich będą oczywiście osoby, które pracują w gastronomii i chciałyby podszkolić się oraz zwiększyć swoje umiejętności. W obu przypadkach daje to nie tylko opcję na lepsze zarobki oraz wyższe napiwki, ale również możliwość zmianę pracy na tę w lepszym lokalu, która to znów przełoży się na nasze zarobki. Warto również rozważyć kursy barmańskie oraz baristyczne, gdy po prostu interesujemy się czy to kawą, czy to miksowaniem. W takim przypadku nauczymy się niesamowicie dużo, dzięki czemu nie tylko nasza kawa czy drinki będą lepsze, ale będziemy mogli zaskoczyć naszych bliskich czy znajomych niezwykle profesjonalną wiedzą z obu tych zakresów.

W celu poznania szczegółowej oferty Coffee Break, już teraz zapraszamy na ich stronę internetową. Dodatkowo, znajduje się na niej obszerna galeria zdjęć, dzięki czemu można sprawdzić, jak faktycznie prezentują się poszczególne punkty z ich oferty.

Ostatnim z omawianych punktów oferty Coffee Break będzie ta skierowana dla firm, które po prosty chcą posiadać swój ekspres do kawy. Zakup jest jednak zazwyczaj dość sporą inwestycją, dlatego właśnie Coffee Break umożliwia ich dzierżawę. Dodatkowo, w takim przypadku zajmują się oni również jego serwisowaniem, naprawą czy czyszczeniem. Możemy też zdecydować się na dostawę do naszej firmy wysokiej jakości ziarna, co na pewno ucieszy wielu naszych pracowników. Oczywiście oferta ta będzie nie tylko wygodna, lecz również bardzo korzystna finansowo, zwłaszcza gdy zakup wysokiej klasy ekspresu wydaje nam się na chwile obecną odrobinę zbyt dużą inwestycją. Poszczególne usługi sprawią, że nie będziemy musieli przejmować się funkcjonowaniem danego ekspresu, a głównym celem będzie jedynie cieszenie się smakiem wspaniałej kawy, którą będzie dla nas przygotowywał!

Naszym zdaniem kawa obecnie stała się idealnym towarzyszem pracy i rozrywki dla wielu osób. Warto to więc wykorzystać! Wysokiej jakości kawa sprawi, że wiele osób pomyśli o nas cieplej i doceni, że zapewniliśmy im właśnie tak miły dodatek. Szkolenia, targi, konferencje czy wesela to wydarzenia, gdzie mobilne bary kawowe pojawiają się coraz częściej i nie jest to przypadek. Zarób dla swoich gości coś specjalnego, a możesz być pewien, że na pewno to docenią!