Czy jest miejsce na wellbeing w czasach kryzysu? [KONFERENCJA ONLINE]

W Wellbeing Institute uważamy, że właśnie TERAZ trzeba o tym ciągle mówić. Po pierwsze dlatego, że właśnie teraz dobrostan człowieka jest bardzo zagrożony, a po drugie rozwiązania wellbeingowe właśnie TERAZ mogą być najbardziej przydatne. I dokładnie TERAZ można dobrze przyjrzeć się temu, czym wellbeing jest, a czym nie jest na pewno.

Dlatego postanowiliśmy zorganizować KONFERENCJĘ ONLINE, która pozwoli Ci spojrzeć na to, jak można i trzeba dbać o ludzi w trudnych czasach. I jak myśleć o „jutrze” w kontekście „nowej i nieznanej” przyszłości. Konferencję, na której możesz posłuchać, zainspirować się i zabrać głos.

Właśnie TERAZ jest też czas na to, aby świadomie podejmować pozytywne działania: być razem, doceniać, wspierać, wyróżniać, celebrować i być wdzięcznym. Ta konferencja jest też o tym, bo chcieliśmy przy Twoim wsparciu wyróżnić niesamowite organizacje i ich wellbeingowych ambasadorów, którzy zareagowali i są blisko ludzi, dokładnie tak, jak trzeba. Chcą podzielić się z Wami konkretnymi przykładami działań pro-wellbeingowych, swoimi doświadczeniami i lekcjami, jakie wynieśli z ostatniego czasu.

To będzie niezwykła okazja do tego, aby spotkać się i zainspirować! Teraz jest to bardzo cenne, jak nigdy wcześniej!