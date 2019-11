Całowanie w rękę to naruszenie strefy intymnej? Jakie jest wasze zdanie?

Całowanie w rękę to naruszenie strefy intymnej?

Nigdy w mojej karierze zawodowej nie spotkałam się z tak wielką potrzebą całowania po rękach. To jest naruszanie mojej strefy intymnej. - stwierdziła Klaudia Jachira.

Całowanie w rękę powodem dyskomfortu kobiet w Sejmie?

W sprawie tego zwyczaju zabrała głos Klaudia Jachira - posłanka Platformy Obywatelskiej. Jak powiedziała w czasie pierwszego spotkania w ramach Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet - w czasie swojej kariery zawodowej nigdy nie spotkała się z tak wielką potrzebą całowania po rękach. W opinii Jachiry jest to coś, co "realnie brzydzi". Oto szczegóły!Temat całowania rąk w Sejmie został poruszony w czasie pierwszego spotkania w ramach Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, na którym głos zabrała posłanka Platformy Obywatelskiej - Klaudia Jachira. Na samym początku podkreśliła, że ma świadomośc tego, że są ważniejsze problemy, z którymi zmagają się Polki, jednak chciała zwrócić uwagę na temat całowania rąk w Sejmie. - relacjonuje Gazeta Wyborcza.Posłanka wspomniała, że molestowanie zaczyna się, gdy kobieta czuje dyskomfort. "Ja go odczuwam, realnie mnie to brzydzi. Zróbmy coś z tym, błagam." - powiedziała.Apel Jachiry spotkał się z pozytywnym odzewem wśród Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Przewodnicząca grupy - Wanda Nowicka - stwierdziła, że "jeśli wszystkie członkinie tego doznają, to znaczy, że sprawa jest ważna".Głos ws. całowania w rękę w Sejmie zabrała również Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska z Lewicy, która podkreśliła, że od lat walczy z tym zwyczajem.Ściągam tę łapę w dół. Jak mam kumpla, którego lubię, to mu dam buziaka po prostu. Ale nie, żeby ktoś mnie zmuszał. To wcale nie jest okazywanie szacunku. - przytacza słowa Sekuły-Szmajdzińskiej "GW".