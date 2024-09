Czy budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w końcu dojdzie do skutku? Propozycji współpracy jest wiele...

- Szacunkowy kosztorys przedstawiony do przetargu wyniósł 214 mln zł. Natomiast to wykonawcy są odzwierciedleniem rynku i cen, jakich oczekuje się za realizację inwestycji drogowej. Brakujące środki powinniśmy znaleźć, o to bądźmy spokojni. To bardzo ważna inwestycja, którą samorząd województwa zrealizuje. Zarząd będzie analizował możliwość przeznaczenia dodatkowych środków na jej budowę – mówi Michał Nowakowski.