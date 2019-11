Czy bezoperacyjne i biologiczne metody regeneracji zastąpią gorsety, ortezy i stabilizatory? Dr Tomasz Mazur o faktach i mitach w ortopedii

Ludzki organizm posiada ogromny potencjał do regeneracji i obudowy. Ortopedia regeneracyjna bazuje na tej wiedzy i nieprzerwanie dąży do odtwarzania uszkodzonych tkanek za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode. Dzięki temu w zmienionych chorobowo lub uszkodzonych tkankach następuje proces regeneracji.

Prowadzenie tego typu zabiegów wymaga określonych warunków, odpowiedniego wyposażenia oraz zespołu specjalistów z dziedziny ortopedii i traumatologii ruchu. Liczę, że rozwój ortopedii regeneracyjnej spowoduje, że w nieodległej przyszłości wykorzystywanie metod biologicznych stanie się normą, a nie będzie pojmowane już tylko w kategorii nowości, usług dostępnych wyłącznie dla sportowców, czy oferty skierowanej do nielicznych pacjentów. – podkreśla ortopeda z wrocławskiego szpitala Vratislavia Medica dr Tomasz Mazur.

Obecnie najbardziej zaawansowanym biologicznie sposobem bezoperacyjnej regeneracji stawów oraz łagodzenia stanów zapalnych ścięgien, mięśni oraz innych struktur jest terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP) i fibryną bogatopłytkowa (I-PRF). Osocze bogatopłytkowe (PRP) początkowo stosowane było w leczeniu sportowców. Obecnie tego typu zabiegi są już dostępne dla każdego pacjenta. Metoda ta znajduje zastosowanie głównie w pourazowych lub przeciążeniowych uszkodzeniach tkanek miękkich, tendinopatiach , entezopatiach, które znane są pacjentom między innymi jako: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, uszkodzenie ścięgna Achillesa , zespól bolesnego barku, ostroga piętowa, etc. Mniej znana i stosunkowo nowa w zastosowaniach ortopedycznych jest fibryna bogatopłytkowa I-PRF, która zdecydowanie lepiej sprawdza się w regeneracji chrząstki stawowej.

Chorym z najpoważniejszymi uszkodzeniami chrząstki stawowej najczęściej oferuje się endoprotezoplastykę, która jest dla wielu ludzi ostatnim ratunkiem przed poważnym inwalidztwem i niemożnością samodzielnego poruszania się. Jednak pomimo stałego rozwoju i udoskonalania endoprotez stawowych, należy pamiętać, że jest to urządzenie, które dobrze funkcjonuje przez kilka lub kilkanaście lat. Później wymaga ono wymiany. Jest to też poważny zabieg, o czym nie można zapominać. To trudna decyzja zarówno dla lekarza jak i samego pacjenta, bo to często chory nie kwalifikujący się jeszcze do endoprotezoplastyki, żyje przez wiele lat z dolegliwościami bólowymi oraz pewnymi ograniczeniami ruchowymi, które definitywnie obniżają sprawność oraz komfort życia. – podkreśla ortopeda dr Tomasz Mazur.Z tych powodów szuka się sposobów, które odsuną lub wyeliminują etap poważnego oraz nieodwracalnego uszkodzenia chrząstki. Jedną z tych metod, która przyniosła pokładane nadzieje i założenia teoretyczne, było zastosowanie czynników wzrostu. – dodaje ekspert ze szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego Vratislavia Medica.

Wspólną i najlepszą cechą osocza bogatopłytkowego oraz wszystkich generacji fibryny bogatopłytkowej (I-PRF, S-PRF, A-PRF, F-PRF) jest to, że są wytwarzane z własnej krwi pacjenta, co znacznie minimalizuje powikłania. Pobraną krew poddaje się wirowaniu i podaje się bezpośrednio po przygotowaniu. Frakcje o różnych właściwościach uzyskuje się dzięki różnym parametrom wirowania i rodzajom probówek. Leczenie czynnikami wzrostu jest uważane za jedną z bezpieczniejszych procedur medycznych.

Jak działa leczenie czynnikami wzrostu?

Wewnątrzstawowo lub po podaniu do tkanek rozpoczyna się proces uwalniania czynników wzrostu w organizmie. W przypadku osocza bogatopłytkowego trwa to kilka godzin. W przypadku fibryny bogatopłytkowej kilka dni. W tym czasie uwalniane są m.in. VEGF (śródbłonkowy czynnik wzrostu), PDGF-AB (płytkopochodny czynnik wzrostu), TGFβ1 (transformujący czynnik wzrostu β-1) oraz TSP-1 (trombospondyny-1). Jest to metoda biologiczna, dlatego na odpowiedź stymulowanego czynnikami wzrostu organizmu, trzeba poczekać kilka tygodni. Zazwyczaj pojawia się okolicy 3-4 tygodnia. Zabieg powinno się powtórzyć po ok 30 dniach, nawet gdy występuje wyraźna poprawa. Wskazania i przeciwskazania do leczenia czynnikami wzrostu ustala lekarz po zbadaniu chorego podczas bezpośredniej wizyty. Pacjent, po przeprowadzonym zabiegu, otrzymuje indywidualny instruktaż dotyczący dalszego postępowania.