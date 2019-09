Czy będą kolejne buspasy we Wrocławiu? Prezydent Jacek Sutryk odpowiada...

Planowany buspas na ul. Bolesława Krzywoustego będzie ostatnim, jaki zamierza wprowadzić wrocławski ratusz. Przeczytaj szczegóły!

- Kolejnych nie będzie - deklaruje prezydent Jacek Sutryk. Ale broni tych buspasów, które - mimo protestów kierowców - już powstały. - Nie da się wyburzyć budynków i kamienic, by utworzyć kolejne, szersze pasy dla kierowców. To byłoby głupie i nieracjonalne. Jedyne, co możemy zrobić, to zmieniać nawyki wrocławian. Buspasy mają ułatwić poruszanie się po Wrocławiu komunikacją miejską - przekonuje prezydent Wrocławia. We Wrocławiu mamy już blisko 30 kilometrów wydzielonych pasów dla autobusów. W tym roku powstały buspasy na Grabiszyńskiej, Krakowskiej i przy Podwalu. Według prezydenta Jacka Sutryka dzięki temu autobusy poruszają się szybciej. Skutek wprowadzonych zmian jest jednak taki, że kierowcy stoją w korkach, choć - według specjalistów - to właśnie samochodami przejeżdża przez te ulice więcej ludzi niż autobusami. Prezydent broni jednak takiego rozwiązania.

- Korki pojawiają się w tych godzinach, gdzie natężenie ruchu zawsze jest dużo większe. Niewiele zatem się zmienia. Przypomnę, że przy Podwalu były dwa pasy dla kierowców i dalej są, powstał nowy pas wydzielony dla autobusów - tłumaczy Sutryk. - Tymczasem buspasy poprawiły przepustowość komunikacji miejskiej - uważa.

Prezydent najwyraźniej na Podwalu dawno jednak nie był. Zauważyłby, że autobusy na nowym pasie najzwyczajniej się nie mieszczą i muszą korzystać z "gościnności" kierowców pozostałych aut. Kliknij i przeczytaj więcej na ten temat Zobacz też: Wieczny korek na Krakowskiej. Czy buspas ma jakiś sens? - Nie da się wyburzyć budynków i kamienic, by utworzyć kolejne, szersze pasy dla kierowców. Dlatego staramy się przekonywać wrocławian do zmian nawyków w poruszaniu się po mieście. Sam jeżdżę i rowerem, i tramwajem, i autem. Zdaję sobie sprawę, że taka zmiana przyzwyczajeń to proces. Ale nie ma innego sposobu na poprawę komunikacji.

- Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze możliwe jest to, by przesiąść się z samochodu na rower czy komunikację miejską. Wynika to z porządku dnia. Ale warto zrobić to wtedy, kiedy jest to realne - dodaje Sutryk. Prezydent chce utworzyć jeszcze jeden buspas - na Krzywoustego. - Na razie trwają prace projektowe. Buspas powinien być gotowy w ciągu najbliższych dwóch lat. Na razie nie ma planów utworzenia kolejnych buspasów - tłumaczy Sutryk.