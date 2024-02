Czujesz się osłabiona po infekcji, a teraz wypadają ci włosy? Sprawdź dlaczego i jaki jest na to sposób! Anna Ickiewicz

Przeszedłeś infekcję wirusową, a teraz wypadają ci włosy? To jest jeden z objawów niedoboru cynku w organizmie. Sama suplementacja cynkiem z apteki nie wystarczy. Badanie laboratoryjne, w przychodniach w regionie, poziomu cynku w surowicy oscyluje w granicach 40 zł. W galerii pokazujemy, w jakich produktach żywnościowych możesz znaleźć ten pierwiastek. Warto pamiętać, że cynk lepiej się wchłonie z pożywieniem. Najlepiej jeśli będzie spożywany z tłuszczami zwierzęcymi, roślinne nie dają odpowiedniego efektu. Zapraszamy do galerii, zobacz co jeść, żeby odzyskać kondycję pięknych włosów po zimie! Kliknij w pierwsze zdjęcie i obejrzyj całą GALERIĘ