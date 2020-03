Cztery osoby zginęły w wypadku na drodze Węgliniec-Czerwona Woda [ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się wiosenna deratyzacja we Wrocławiu

Szacuje się, że szczurów we Wrocławiu może być nawet cztery razy tyle, co mieszkańców. Konieczne jest więc cykliczne przeprowadzanie zabiegów deratyzacji w mieście. Nie będą one jednak skuteczne, jeżeli przez cały czas nie zadbamy, aby zamykać klapy śmietnikowe czy nie wyrzucać l...