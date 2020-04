Czołowe zderzenie w Dobrzykowicach. Droga jest zablokowana [ZDJĘCIA]

Jak informuje policja, kierujący nissanem chciał uniknąć najechania na tył poprzedzającego go auta i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Samochód zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka citroenem, który w wyniku uderzenia wpadł do rowu. Na miejscu działają 2 zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Samochodami jechały 3 osoby, nikomu nic poważnego się nie stało, ale kierowca i pasażer citroena zostali zabrani karetką do szpitala na badania. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obie strony.