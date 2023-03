Czołowe zderzenie dwóch samochodów pod Wrocławiem. Pasażer wypadł z auta przez szybę! [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło około godz. 16.30. Na ul. Wrocławskiej pomiędzy Chrząstawą a Nadolicami, na prostym odcinku drogi zderzyły się czołowo: dostawczy mercedes i osobowy chrysler. Siła zderzenia była tak duża, że pasażer samochodu dostawczego przez przednią szybę wypadł na jezdnię. On został najciężej ranny, m.in. z urazem brzucha i złamaniem nogi został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z wrocławskich szpitali.

Dwóch pozostałych uczestników wypadków - kierowców obu samochodów zabrano do szpitala karetkami.

Policja wyjaśnia, jak doszło do tego wypadku. Droga jest całkowicie zablokowana.