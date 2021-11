Człowiek, który sprząta miejsca zbrodni i mieszkania zbieraczy. Oto Robert Krzywicki

Crime Service Legnica działa na lokalny rynku od kilku lat. Samochody z charakterystycznym oznaczeniem wzbudzają jednak ciekawość do dziś. Firma zajmuje się m.in. sprzątaniem miejsc zbrodni, miejsc w których doszło do rozkładu zwłok, czy mieszkań tzw. zbieraczy, czyli osób, które chorobliwie gromadzą absolutnie wszystko - łącznie ze śmieciami. To wymagające zadania, ale Robert Krzywicki, właściciel, takie właśnie lubi najbardziej.