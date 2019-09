Czas na zmiany na A4. Kiedy w końcu powstanie nowa autostrada z Wrocławia do niemieckiej granicy

Odcinek autostrady A4 między Wrocławiem a Legnicą był przebudowywany jeszcze w latach 90. Jest wąsko, nie ma pasa awaryjnego. Często zdarzają się tam wypadki powodujące kilometrowe korki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad planami rozbudowy drogi albo w ogóle budowy zupełnie nowej, w innym miejscu. Ale – jak usłyszeliśmy – nie ma szans żeby szybko rozpoczęły się jakieś prace.

Na razie analizowane są trzy warianty. Pierwszy – rozbudowa istniejącej drogi, dobudowa nowego pasa ruchu i pasa awaryjnego. Drugi i trzeci - to budowa nowej drogi. W jednym wariancie miałaby się kończyć na wysokości Legnicy w drugim - poprowadzona byłaby aż do węzła Krzyżowa. W lutym przyszłego roku te analizy będą zakończone. Ale to nie znaczy, że szybko zacznie coś dziać.