Cypr, Filipiny i Kanada. Tam polecicie z wrocławskiego lotniska Monika Fajge

Sprawdź, do jakich krajów możesz polecieć z lotniska we Wrocławiu, na kolejnych slajdach. Poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie. Pawel Relikowski / Polskapress - zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Wakacje, co prawda, dobiegły końca, ale to nie oznacza, że nie można zaplanować kolejnych podróży. We wrześniu z wrocławskiego lotniska można polecieć w wiele atrakcyjnych miejsc. Na liście kierunków z Wrocławia są m.in.: Portugalia, Hiszpania, Malta, ale też Meksyk, Filipiny czy Kanada. Coś dla siebie znajdą amatorzy dłuższych podróży i egzotycznych wycieczek, ale też miłośnicy tzw. citybreaków. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie szczegóły. Sprawdź do jakich krajów dolecisz z lotniska we Wrocławiu. Kliknij w GALERIE, a potem poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.