Cudowny Dolny Śląsk. Wieża na Trójgarbie w bajecznej odsłonie (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Minęły cztery lata, jak została wzniesiona majestatyczna wieża widokowa na szczycie Trójgarbu. Konstrukcja robi wrażenie. Jest to najwyższy obiekt w tej części Sudetów. Z jej szczytu, przy dobrej widoczności znakomicie widać np. budynek Sky Tower we Wrocławiu. Konstrukcja nie dość, że jest najwyższa w okolicy, to ma nietypowy kształt. Wzniesiono ja na podstawie trójkąta, z wysuniętymi platformami widokowymi. Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się w bajecznym górskim krajobrazie.