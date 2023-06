Cudowne, dolnośląskie wodospady w Górach Izerskich. Polecamy te miejsca na weekend, są urocze i mamy dla was zdjęcia

7To najlepszy pomysł na długi czerwcowy weekend. W niewielkiej odległości znajdują się aż trzy wodospady, schowane wśród izerskich świerków tuż za centrum Świeradowa-Zdroju. Dojedziemy do nich Drogą Sudecką, kierując się w stronę Szklarskiej Poręby. Po drodze czeka nas mnóstwo atrakcji, ale dziś skupimy się tylko na wodospadach. Są piękne i magnetyczne!

Trzy wodospady schowane w lesie i ich historia. Góry Izerskie zachwycają o każdej porze roku

Kwisa płynie wzdłuż Drogi Sudeckiej w kierunku Szklarskiej Poręby, tworząc po drodze zakręty, spiętrzenia i wodospady. Część z nich nie została jeszcze nazwana, a inne powstały sztucznie w wyniku budowy kamiennych zapór. Kiedy wiosną topnieje śnieg, woda płynie tu z zawrotną prędkością, zbierając często po drodze to, co napotyka. Przeciwrumoszowe konstrukcje miały temu zapobiegać i można je spotkać w zaskakujących miejscach. Czasami spływają z kamieni, a innym razem znajdują się tuż przy drodze. Jeśli tylko dobrze wytężymy wzrok, to dostrzeżemy je na pewno. Historia powstania zapór nie jest zaskakująca. W lipcu 1897 roku na Dolnym Śląsku pojawiła się niszczycielska powódź, która objęła swoim zasięgiem Karkonosze, Góry Izerskie oraz Kotlinę Jeleniogórską. Nic nie zapowiadało prawdziwej katastrofy, choć intensywne opady deszczu spadały przez kilka dni. Spokojne dotąd potoki zaczęły powoli zmieniać się w rwące rzeki, ale dramat rozegrał się w nocy z 29 na 30 lipca, kiedy doszło do kolejnego urwania chmury. Woda zabierała ze sobą meble, drogi, mosty oraz domy. Zalany został wówczas rynek wraz z ratuszem w Leśnej oraz we Wleniu.

Niemiecka administracja szybko przystąpiła do szacowania strat i zdecydowała się na budowę zapór na Jeziorze Złotnickim, Jeziorze Leśniańskim oraz Pilchowickim, żeby w przyszłości uniknąć podobnych tragedii. Mniejsze konstrukcje powstały również na Kwisie, w tym, m.in wodospad Leśny.

Wodospady: Kwisa, Leśny i Poidło. Magiczna triada zaprasza w czerwcu

Wodospady Kwisa i Leśny wyglądają niemal identycznie i na różnych stronach internetowych zdjęcia je przedstawiające stosowane są zamiennie. To wcale nie dziwi, bo naprawdę łatwo je pomylić, tym bardziej, że do Leśnego Wodospadu jest łatwiejszy dojazd i cała infrastruktura (również przy wodospadzie) bardziej sprzyja turystom. Na miejscu znajduje się także bezpłatny parking, gdzie poza autem można zaparkować także kampera. Przy wodospadzie stoi drewniana wiata, a zejście do wodospadu jest mniej strome. Znajduje się tu drewniana wiata, ławki oraz miejsce na zaparkowanie kilku samochodów. Justyna Orlik Do Leśnego Wodospadu dojdziemy asfaltową ścieżką, mijając po drodze izerski potok oraz świerkowo-sosnowy las. Już samym zapachem można się upoić, a widok wody spływającej po kamieniach tylko dopełnia uroku. Malowniczo położony wodospad na rzece Kwisa powstał dzięki zaporze przeciwrumoszowej, która została tu wybudowana po lipcowej powodzi z 1897 roku. Uroku dopełnia świerkowy las. Justyna Orlik Kilkaset metrów wcześniej znajduje się najpopularniejszy w Świeradowie-Zdroju wodospad Kwisa, gdzie zimą spotkamy grupy morsujące, a latem śmiałków, którzy skaczą ze szczytu wodospadu wprost do głębokiej wody. Miejsce jest trochę zaniedbane, ale widok wodospadu to rekompensuje. W weekend spotkamy tu mnóstwo turystów, którzy parkują swoje samochody nieopodal stromego zejścia do wodospadu. Justyna Orlik

Jak dojechać do Wodospadu Kwisa? Mapa

Z centrum Świeradowa-Zdroju musimy kierować się w stronę Szklarskiej Poręby. Z ulicy Nabrzeżnej skręcamy na most w ulicę Jastrzębią, gdzie po prawej stronie będzie znajdował się kamienny głaz z wykutym napisem. Samochody parkują tu jeden za drugim, a infrastruktura nie jest tu tak dobrze zorganizowana. Żeby zejść do wodospadu, najlepiej kierować się aż do kamiennej zapory, gdzie po kamieniach można dojść do strumienia. Leśny wodospad otoczony jest głównie świerkami, a przy wodospadzie Kwisa rośnie sporo drzew liściastych. Taki widok wyłania się spomiędzy liści. Justyna Orlik

W pobliżu Grobu Liczyrzepy znajduje się Wodospad Poidło

To trzeci ze sztucznych wodospadów na Kwisie, ale ten powstał prawdopodobnie już wcześniej i do 1945 roku funkcjonował jako pomnik przyrody. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że z potoku "Wodopój" korzystały zwierzęta z okolicznych gospodarstw. To jeden z najbardziej urokliwych wodospadów w Izerach i ma wysokość 590 m n.p.m. Łatwo się do niego dostać, jeśli przy okazji zwiedzamy Grób Liczyrzepy , czyli symboliczne miejsce spoczynku Ducha Karkonoszy, o którym krąży wiele legend i ludowych podań. To tu spoczywa Karkonosz, czyli duch gór, o którym krąży mnóstwo legend i ludowych podań. Czasem wokół grobu znajdziemy małe kamyczki i kwiaty, składane tu przez turystów swieradowzdroj.pl Nieopodal wodospadu znajduje się także kamienny przepust, który porasta mchem, tworząc wraz z Poidłem romantyczny klimat. Żeby zejść do wody, trzeba minąć po drodze samosiejki i czasem powalone drzewa. Wodospad Poidło spływa z potoku Wodopój, który dawniej służył zwierzętom gospodarskim, wypasanym w pobliżu. Trudno na niego trafić, bo jest ukryty za drzewami, więc trzeba je minąć, żeby znaleźć się u jego stóp Wikipedia Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się okolica. Może zdjęcia zachęcą was do weekendowego szaleńśtwa w IZerach. Tu można zobaczyć także:

Sky Walk, czyli ścieżkę w chmurach

kopalnię kwarcu Stanisław

Wysoki Kamień

Biały Kamień

Stóg Izerski

czy darmową wieżę widokową na Młynicy

Owiany mroczną sławą bunkier w Witoszowie Dolnym