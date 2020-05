CRZ Krzywy Komin - wakacje w rytmie dziecięcej kreatywności

Zapraszamy do przyłączenia się do wakacyjnej miejskiej przygody! Może być to tydzień lub nawet dwa, kiedy dzieci rozwiną swoje pasje lub poznają całkiem nowe aktywności, których jeszcze nie miały okazji wypróbować. CRZ Krzywy Komin to przestrzeń bezpieczna, w której każdy uczestnik będzie czuł się dobrze, spędzając czas z rówieśnikami w przyjaznej atmosferze.

Kreatywne Wakacje w CRZ Krzywy Komin składają się z pięciodniowych cykli warsztatów pod okiem profesjonalnych artystów i doświadczonych animatorów. Powstały z myślą o rozwijaniu dziecięcej twórczości poprzez zabawę, ruch i wszystkie zmysły. Uczestnicy bawią się, uczą i tworzą, a podczas wycieczek odwiedzają najciekawsze zakątki Wrocławia. W tym roku Fundacja przygotowała pięć propozycji tematycznych.

Podczas warsztatów Wakacje ze śrubką dzieci odkryją, że rzemiosło to kraina pełna niezwykłych historii i inspiracji! Będą uczyć się używać narzędzi stolarskich - szlifując, wiercąc i wbijając gwoździe. Zamienią drewienka w twórcze cudeńka, które ozdobią niejedno wnętrze domu czy posłużą do zabawy.

Zwariowani Kucharze to przepis na wakacje pełne przygód! Dzieci poznają świat różnorodnych smaków i aromatów oraz odkryją, że gotowanie może sprawiać wielką przyjemność. Uczestnicy nauczą się przygotowywać zdrowe sałatki, kolorowe obrazy z jedzenia czy wyśmienite wege burgery.

Plastyczny kalejdoskop to propozycja dla małych artystów, która rozwija wszystkie zmysły i moc dziecięcej wyobraźni. W programie prawdziwy kalejdoskop twórczych form: malarstwo, teatr cieni, cyjanotypia, foliogramy. W tym roku na zajęciach tematem przewodnim będzie magia. Przed nami mnóstwo wrażeń, pracy i inspirujących wyzwań!

Malinowy prysznic to zabawa inspirowana przyrodą i letnimi aromatami. Naturalne składniki i proste, dostosowane do wieku dzieci receptury, pozwolą wyczarować glicerynowe mydełka, orzeźwiające mgiełki czy naturalny krem na słoneczne dni. Zapach malin i słodkich pomarańczy będzie unosił się w powietrzu.

Jak zmieścić chmurę w butelce? Czy deszcz może być kolorowy? Jak wykonać domową ciastoliną? Genialne eksperymenty to pięciodniowa podróż pełna naukowych zagadek. Widowiskowe zjawiska wprawią dzieci w zachwyt i oczarowanie.

Letnia przygoda czeka!

Czas trwania wydarzenia:

TURNUS : 06.07-10.07.2020

•Wakacje ze śrubką

TURNUS: 13.07-17.07.2020

•Zwariowani kucharze!

•Malinowy prysznic - zrób sobie kosmetyk

TURNUS: 20.07-24.07.2020

•Wakacje ze śrubką

•Genialne eksperymenty

TURNUS: 27.07-31.07.2020

•Zwariowani kucharze!

•Plastyczny kalejdoskop

TURNUS: 03.08-07.08.2020

•Wakacje ze śrubką

•Plastyczny kalejdoskop

•Malinowy prysznic - zrób sobie kosmetyk

TURNUS: 10.08-14.08.2020

•Zwariowani kucharze!

•Genialne eksperymenty

TURNUS: 17.08-21.08.2020

•Malinowy prysznic - zrób sobie kosmetyk

TURNUS: 24.08-28.08.2020

•Genialne eksperymenty

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/kreatywne-wakacje-krzywym-kominie-2020/

Miejsce: CRZ Krzywy Komin, ul.Dubois 33-35a Wrocław, +48 71 733 44 30