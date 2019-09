Cottonina - w harmonii ze światem przyrody

Miejsce, do którego Cię zapraszamy jest wyjątkowe. To miejsce z charakterem. Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort, położony w samym sercu Gór Izerskich, oferuje pielęgnację i regenerację ciała w atmosferze błogiego relaksu i harmonii. To także zielona oaza dla osób, które kochają aktywność, ruch i naturę.

Harmonia ze światem przyrody

Bliski naturze charakter Cottoniny odpowiada klimatowi Czerniawy, zacisznej dzielnicy Świeradowa-Zdroju, w jakiej jest zlokalizowana. Piękno okolicznej przyrody rozgościło się tutaj na dobre. Obiekt mieści się w czterech, zaaranżowanych ze smakiem budynkach dawnej fabryki bawełny, oferując do 250 miejsc noclegowych. Wszystkie budynki znajdują się na rozległym, zielonym terenie, przez który przepływa naturalny, górski strumień, zapewniając przestronność dyskretnie konkurującą z poczuciem kameralności. Mieszanka tradycji i nowoczesności, jaką odnaleźć można w architekturze obiektu, jego rozmach, przestrzeń, zadbane otoczenie i doskonała harmonia z krajobrazem dają przedsmak poczucia wolności, jakiego szuka się w górach. Subtelny urok, jasne i czyste przestrzenie, jakość obsługi i inspirująca atmosfera tego miejsca sprawią, że można poczuć, że jest to Twoje ulubione miejsce na ziemi. Stała oferta Cottoniny – autorskie Mineral SPA, wysmakowana Restauracja Ametyst czy klimatyczny klub muzyczny Cotton Club – inspiracje czerpią wprost z natury.

Mineral SPA

Z największą dbałością i precyzją Cottonina stworzyła mineralne menu zabiegowe w oparciu o to, co najcenniejszego daje natura. Mineral SPA, to miejsce inspirowane legendami regionu oraz bogactwem złóż Gór Izerskich, które są kopalnią dobroczynnych dla zdrowia i urody minerałów, kamieni szlachetnych oraz źródłem wód o bogatym składzie mineralnym i właściwościach leczniczych. Innowacyjne zabiegi, z których można skorzystać w sześciu gabinetach SPA, bazują na skutecznych, a jednocześnie nasyconych naturalną energią produktach, ogromnym doświadczeniu i niekonwencjonalnym podejściu do kosmetologii. W ofercie Cottoniny znajduje się szeroki wachlarz zabiegów dla dzieci od pierwszego roku życia, kobiet w ciąży, wegetarian

i wegan czy osób aktywnych. Strefa wellness

W strefie rekreacyjnej znajduje się basen z przeciwprądem, kaskada wodna, ławka masująca oraz brodzik z ciepłą wodą dla najmłodszych. Przeszklone tepidarium, z wygodnymi leżakami i pięknym widokiem na górski Czarny Potok, pozwala na głębokie odprężenie. Dzięki chwilom spędzonym w zewnętrznym jacuzzi możliwe staje się odzyskanie wewnętrznej równowagi i poczucia zespolenia z naturą. Zaś zaciszna Strefa Saun, z sauną suchą, sauną infrared i łaźnią parową, czeka na wszystkich pragnących skorzystać z dobroczynnego działania ciepła i aromaterapii. Ścieżkę Kneippa i prysznic doznań polecamy natomiast osobom szukającym sposobu na poprawę krążenia krwi i zwiększenie odporności organizmu.

Naturalne i niepowtarzalne smaki

Kunszt i wyczucie smaku sprawia, że Restauracja Ametyst, którą mają do dyspozycji goście Cottoniny jest miejscem szczególnych doznań. Kuchnia Restauracji zaskakuje prostotą,

ale i inspirującymi, dopracowanymi w najmniejszym szczególe potrawami, które przygotowywane są według autorskich przepisów ametystowego zespołu. Zwolennikom zdrowego odżywiania, dla których oferta kulinarna jest integralną częścią pobytu poświęconego odnowie kondycyjnej szczególnie polecamy dania z karty, układanej zgodnie z sezonowością warzyw i owoców oraz wykorzystaniem wyjątkowych produktów regionalnych. Przeszklona oranżeria, dająca wrażenie przestrzeni i bliskości z naturą, to idealne miejsce do wspólnego celebrowania posiłków, organizacji imprez, przyjęć i spotkań. Nature & Active

Wypoczynek w Cottoninie daje wiele okazji do pielęgnowania więzi z naturą. Ze względu na swoje położenie i ukształtowanie terenu Świeradów-Zdrój jest idealnym miejscem do uprawiania różnych form turystyki dla wszystkich, bez względu na kondycję i techniczne umiejętności. Cottonina to hotel dla aktywnych - miłośnikom jazdy na rowerze, nartach czy pieszych wycieczek hotel oferuje dodatkowe udogodnienia jak posiłki dla aktywnych, bike wash, wypożyczalnię i przechowalnię sprzętu, rowerowe foteliki dziecięce czy samopompującą stację naprawczą. Hotel oferuje pakiety pobytowe pozwalające połączyć aktywny wypoczynek lub uwzględniające potrzeby dietetyczne z odnową biologiczną i pielęgnacją ciała.

Hotel Przyjazny Rodzinie

Od momentu rozpoczęcia swojej działalności Cottonina regularnie otrzymuje prestiżowy certyfikat i rekomendację Hotelu Przyjaznego Rodzinie, co najlepiej potwierdza jego zaangażowanie i gotowość do goszczenia rodzin z dziećmi. Cottonina to miejsce ułatwiające rozkoszowanie się wypoczynkiem i budowanie cennych więzi z rodziną, gdzie najmłodsi Goście traktowani są z największą starannością. Specjalnie dla dzieci i ich rodziców obiekt oferuje wiele udogodnień, zapewniając komfort, bezpieczeństwo, oryginalne atrakcje i beztroską zabawę. Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort

ul. Sanatoryjna 7

59-850, Świeradów-Zdrój

+48 75 78 45 500

info@cottonina.pl

www.cottonina.pl

