Coraz więcej ukraińskich dzieci trafia do wrocławskich szkół

- Ukraińskie mamy lub babcie, które chcą zapisać do naszej placówki swoje dzieci zgłaszają się do nas codziennie. Rano wpisałam na listę troje ukraińskich uczniów. Kolejka jest długa i ustawia się przed szkołą właściwie każdego dnia - powiedziała nam Stanisława Socha, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu.