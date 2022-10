Coraz więcej potrąceń pieszych we Wrocławiu. 4 osoby nie żyją, a rok się jeszcze nie skończył

Do potrąceń pieszych we Wrocławiu dochodzi na największych ulicach

Po zmroku, pieszy ubrany w ciemną lub czarną odzież, bez żadnych odblasków jest widziany przez kierowcę, zaledwie z odległości 40 metrów . Odblask powoduje, że odległość ta wzrasta do 150 metrów . W sezonie jesienno-zimowym, kiedy to dni są coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, wzrasta niebezpieczeństwo na drogach. Sytuacji nie poprawia też pogoda. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, sprawią, że pieszy będzie lepiej widoczny dla kierującego

Dużo potrąceń pieszych we Wrocławiu ,a najgorsze jeszcze przed nami

Jak wynika ze statystyki prowadzonej przez komendę Miejską Policji we Wrocławiu od początku roku 2022 do końca września na obszarze stolicy Dolnego Śląska doszło do 140 wypadków z udziałem pieszych. Przez co rannych zostało 142 osoby, a 4 straciły życie.

Nie zawsze wina leży po stronie kierujących samochodami. Z tych zdarzeń drogowych, aż 41 wypadków było spowodowanych przez pieszych, a w tym jeden śmiertelny. Oprócz wypadków, doszło też z udziałem pieszych do 124 kolizji drogowych. Spowodowanych przez wtargnięcie na jezdnię przez łącznie 28 pieszych, którzy byli sprawcami tych kolizji.