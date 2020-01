Cofnięty licznik w samochodzie? Wyjaśniamy, jak to samemu sprawdzić [KROK PO KROKU]

Zasadniczo nie musimy robić nic. Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego każdy ma jedynie „społeczny obowiązek” poinformowania o przestępstwie. Więc to kwestia wyboru, czy poinformujemy policję czy nie. Jeżeli chcemy ścigać osoby odpowiedzialne, to możemy zgłosić dwa przestępstwa: sam fakt przekręcenia licznika oraz oszustwo..

Co zrobić, gdy cofnięty licznik odkryjemy po zakupie auta?

Poza możliwością zgłoszenia przestępstwa, przysługują nam roszczenia oparte o przepisy rękojmi przy sprzedaży. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za nabyte auto.

Jaka kara grozi za cofanie licznika?

Przepisy obowiązujące od 25 maja 2019 składają się z dwóch części: „administracyjnej” i karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa. To to art. 306a Kodeksu karnego:

§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.