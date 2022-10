Code Week na Politechnice Wrocławskiej. Przez zabawę dla dzieci kształcą przyszłych specjalistów (ZDJĘCIA)

To jubileuszowa,10 edycja Europejskiego Tygodnia Kodowania w ramach której politechnika otworzyła drzwi centrum kongresowego i zaprosiła najmłodszych do udziału w Code Week. Organizuje ją NASK we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu wziął udział minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM oraz Wojciech Pawlak – dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

- Ciesze się, że jest tu tyle osób zainteresowanych kodowaniem. Tutaj są pierwsze kroki, jakie stawiacie w stronę tego, żeby kiedyś w życiu jako studenci, a może nawet profesorowie ścisłych nauk o kodowaniu wiedzieć najwięcej — mówił minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Dodał, że takie wydarzenia jak Code Week zmienia rzeczywistość, każdy może przyjść i przekonać się o tym, że kodowanie nie jest tylko dla tych, którzy mają wyjątkowe zdolności, ale jest to umiejętność jak dodawanie, odejmowanie czy czytanie, czyli coś, czego każdy może się nauczyć i jest bardzo przydatne.