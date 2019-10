Co zobaczyć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ten weekend. I na początku przyszłego tygodnia

27.10, g. 16:00

The Magical Space

Wykład Claudii Dillmann w języku angielskim o scenografii do niemego filmu „Golem” z 1920 r.

Wydarzenie w ramach obchodów 100-lecia Bauhausu.

[Claudia Dillmann’s lecture in English about the scenery for the silent movie “Golem” from 1920.

Event is a part of the celebration of the 100th anniversary of Bauhaus.]

Hans Poelzig był pierwszym „prawdziwym” architektem, który dla niemieckiego filmu niemego „Der Golem, wieer in die Welt kam” z 1920 r. (reż. Paul Wegener) stworzył projekt średniowiecznego getta żydowskiego w Pradze, gdzie rozgrywała się historia o Golemie.

[Hans Poelzig, the builder of the Four Domes Pavilion, was the first “real” architect to work for the movie “Der Golem, wieer in die Welt kam” from 1920 (director: Paul Wegener). He crea­ted the medieval Jewish ghetto in Prague, which essentially determines the plot about the Golem].

Wstęp wolny / Free entrance

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

27.10, g. 11:00

Amerykański sen Edwarda Hoppera