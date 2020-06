Co zmieniło się na lepsze w naszym życiu przez epidemię koronawirusa? Przeczytajcie!

Miejsce marzeń o „wypasionej furze”, zajęły te o wygodnym rowerze miejskim. Jak słyszałem sklepy rowerowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Bo i taka jazda na rowerze nam na zdrowie wyjdzie (nie musimy miejską komunikacją, z innymi ludźmi jechać), i kondycja nam się wzmocni (człowiek na świeżym powietrzu dłużej pobędzie), kości rozruszamy, a na dodatek zrzucimy trochę zbędnych kilogramów, które nam przez izolację przybyły tu i tam. No same plusy.

Jest to jakiś plus tej całej epidemii, która szaleje od miesięcy w Polsce. Wielu z nas zmieniło - z własnej, nieprzymuszonej woli - ale też niekiedy i z konieczności (bo pensje obcięte, niektórzy pracę potracili) podejście do tego, co tak naprawdę nam w życiu potrzebne, bez czego da się żyć, a co można zmienić – na tańsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu.

Czy to całe zamieszanie z koronawirusem może wyjść nam na lepsze? W pewnych sferach życia myślę, że tak. Stajemy się bardziej rodzinni (doceniamy to, co ważne – przyjaciele, rodzina, kontakty z nimi). Jesteśmy bardziej oszczędni, bardziej higieniczni (niektórzy nauczyli się, jak myć prawidłowo ręce, jak bezpiecznie kichać), ekologiczni. Spacer po lesie, łące, wyjazd za miasto okazały się cenniejsze niż weekendowe spędzanie czasu w galerii handlowej (bez szału zakupów można żyć).

Kolejny plus. Autorytetami przestali być celebryci i gwiazdy internetu – zaczęliśmy słuchać, co mają do powiedzenia profesorowie, naukowcy, specjaliści. Doceniliśmy pracę lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli, a mało ważne okazało się, co ma do powiedzenia jakiś youtuber.

I co najważniejsze – wielu z nas nauczyło się cieszyć z rzeczy małych, które wcześniej wydawały się tak banalne, mało ważne, prawie nieistotne. Może potrzeba nam było tego całego zamieszania, żeby to zmienić...