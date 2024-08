Co wybuchło w Wałbrzychu? Są wyniki badań pokopalnianych gazów Głównego Instytutu Górnictwa w mieście Adrianna Szurman

Dzisiaj (28 sierpnia) Urzędowi Miasta w Wałbrzychu przekazano oficjalne wyniki badań gazów w okolicach szybów i sztolni, gdzie doszło do potężnego wybuchu, który przeraził mieszkańców kilku dzielnic Wałbrzycha. Pojawiły się obawy, że mogły to być gazy wydobywające się z pokopalnianej infrastruktury. Bardzo poważnie do sprawy podszedł Wojciech Łomnicki, szef wydziału zarządzania kryzysowego w mieście i poprosił o pomoc naukowców Instytutu Badawczego GiG w Katowicach. Wiemy, co ustalili naukowcy.