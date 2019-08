Co wrocławskie ZOO szykuje na ostatnią sobotę wakacji? Zobacz!

Jak ciekawie i kreatywnie spędzić ostatnią sobotę wakacji z dzieckiem? Najlepiej przyjść do ZOO Wrocław! ZOO zaprasza do specjalnej strefy EDU: „Persil Eko Laboratorium Szopa Pracz”, które stanie za Afrykarium, obok pingwinów przylądkowych i które będzie można odwiedzić w godziny 11:00 - 16:00.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z praniem i eko-oszczędnościami wody i energii. A wszystko w atmosferze ekscytujących doświadczeń i wspólnej zabawy. Podczas spotkań dzieci będą miały niepowtarzalną okazję zajrzeć do eko – laboratorium sprytnego Szopa Pracza i przekonać się na własne oczy jak powstaje tęczowa piana oraz dowiedzieć się czym jest zasadowość. Ale oczywiście to nie wszystko… Na uczestników będzie czekało kilka stanowisk – na każdym z nich laboranci będą przeprowadzali angażujące doświadczenia i konkursy. Dla najwytrwalszych, marka Persil przygotowała eko – upominki oraz materiały edukacyjne, które umożliwią przeprowadzenie eksperymentów w domu. Głównym bohaterem Eko Laboratorium został sprytny Szop Pracz, który będzie przewodnikiem po świecie ekologii. Będzie on edukował dzieci na temat sposobów ograniczenia zużycia wody i energii w domu (ze szczególnym uwzględnieniem procesu prania). Organizatorem cyklu spotkań edukacyjnych, którego edycja odbędzie się we wrocławskim zoo, jest marka Persil.