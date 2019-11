Jak wyglądają kartkówki i sprawdziany niektórych uczniów? To przechodzi wszelkie wyobrażenia. Zobaczcie, jak wyglądają kartkówki. Miłej zabawy

Jak wyglądają śmieszne kartkówki? Sami się przekonajcie



W teorii - rodzice mają prawo i mogą w każdej chwili zerknąć do elektronicznego dziennika, by sprawdzić oceny swojego dziecka. W praktyce jednak wielu z nich nie korzysta z tej możliwości. Nie są biegli w obsłudze komputera, nie potrafią tego zrobić albo po prostu nie chcą, pozostawiając obsługę uczniom.



Jeszcze do niedawna w niektórych szkołach każdą kartkówkę czy sprawdzian rodzice musieli podpisać osobiście, wtedy nauczyciel czy wychowawca miał pewność, że wiedzą oni o ocenach swojego dziecka.



Dziś, w dobie elektronicznych dzienników, takiej konieczności nie ma. A warto zaznaczyć, że teoretycznie szkolne regulaminy jasno wskazują, że liczba kartkówek w tygodniu jest nielimitowana, co oznacza, że mogą one odbyć się na każdej lekcji, codziennie. To krótka forma sprawdzenia wiedzy uczniów.



Inaczej jest w przypadku sprawdzianów - zazwyczaj ich maksymalna liczba w tygodniu wynosi trzy testy. Nie zawsze jest to respektowane przez nauczycieli, którzy celowo zmieniają formę testu, nazywając go "kartkówką", choć nią nie jest, by nie łamać regulaminu. Większość pracowników oświaty powinna jednak te zasady respektować.



Wgląd do kartkówek czy sprawdzianów przez rodziców mógłby przynieść zarówno powody do dumny, złości, a także... dobrego humoru. Bo to, co niektórzy uczniowie piszą na swoich sprawdzianach wywołuje niekiedy uśmiech na twarzy.



Błędy ortograficzne, nielogicznie ułożone zdania, a nawet dziwaczne rysunki obok matematycznych obliczeń. To, jak wyglądają kartkówki czy sprawdziany niektórych uczniów przechodzi czasem wszelkie wyobrażenia.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.